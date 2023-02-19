واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مايك ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن منطاد المراقبة الصيني الذي حلّق فوق المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، يحتوي على أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة.

وأضاف ماكول أنه تم العثور على أجزاء أمريكية في منطاد المراقبة الصيني، وحثّ الولايات المتحدة على تقييد تدفق تكنولوجيا الأسلحة إلى الصين.

وقال: "بالمناسبة، هذا المنطاد يحتوي على العديد من الأجزاء الأمريكية. نحن نعلم أن الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي سافر حول العالم بدقة، تم بناء عموده الفقري اعتمادًا على التكنولوجيا الأمريكية".

وتابع: "لذلك، هناك الكثير من النقاش هنا في هذا الاجتماع حول كيف يمكننا أن نعرف، أنهم يسرقون الكثير من هذا منا، لكن ليس علينا أن نبيع لهم التكنولوجيا، يمكنهم وضع أنظمة أسلحتهم المتقدمة ثم تحويلها ضد تايوان والمحيط الهادئ، أو في نهاية المطاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هناك تعاونا كبيرًا بين الحزبين حول هذه المسألة".