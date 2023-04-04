(CNN)-- نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدوينة على موقع Truth Social، الذي يملكه، بينما كان في طريقه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، والمحكمة قبل توجيه الاتهامات إليه.

حيث كتب: "في الطريق إلى مانهاتن السفلى، دار القضاء. يبدو سرياليًا للغاية - رائع، سوف يعتقلونني. لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".

والرئيس الأمريكي السابق قيد الاعتقال من جانب الشرطة حاليًا بعد وصوله إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، قبيل محاكمته.

من المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابعه خلال احتجازه، رُغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة الموقوفين له.

يعد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي، تحتوى على 30 تهمة جنائية تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من تحقيق في مدفوعات مالية لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، في عام 2016، لتبقى صامتة.