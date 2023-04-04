(CNN)-- دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية بالتزوير من الدرجة الأولى للسجلات التجارية، في محكمة مانهاتن الجنائية، بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

نشأ التحقيق من دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.

في وقت لاحق، قرر قاضي محكمة مانهاتن إخلاء سبيل ترامب، ليغادر قاعة محكمة في نيويورك بعد سماعه لائحة الاتهام.

أصبح ترامب رسميًا أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهمًا جنائية، بعد استدعائه يوم الثلاثاء.

قبل دخوله قاعة المحكمة، لم يدل الرئيس السابق بتصريح - وهو أمر توقع بعض المستشارين أن يفعله.

وقالت أليسا فرح غريفين، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض إبان فترة حكم ترامب، لشبكة CNN: "كان لدينا انطباع بأنه قد يدلي ببيان موجز قبل الدخول، وأعتقد أن حقيقة أنه لم يكن ملحوظًا. هذا يشير إلى أن ما رآه في لائحة الاتهام قد يذهب إلى أبعد مما كان يتوقعه".