بريطانيا.. تغريم تيك توك 15 مليون دولار لـ"إساءة استخدام بيانات الأطفال"

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بريطانيا.. تغريم تيك توك 15 مليون دولار لـ"إساءة استخدام بيانات الأطفال"
صورة أرشيفية لشعار تطبيق تيك توكCredit: Drew Angerer/Getty Images

(CNN) -- فرضت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة غرامة قدرها 15 مليون دولار على تطبيق تيك توك جراء ارتكاب العديد من الانتهاكات لقانون حماية البيانات، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الشخصية للأطفال.

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وبحسب مكتب مفوض المعلومات، ففي عام 2020، سمح تيك توك لأكثر من مليون طفل دون سن 13 عاما باستخدام التطبيق، على الرغم من قواعده الخاصة التي لا تسمح لمن هم دون 13 عاما بإنشاء حساب.

وأضاف المكتب أن تيك توك لم يفعل ما يكفي للتحقق من هوية مستخدم نظامه الأساسي، وفشل في اتخاذ إجراءات لمنع انضمام الأطفال دون السن القانونية، ولم يقدم معلومات مناسبة للمستخدمين حول كيفية استخدام بياناتهم وجمعها.

وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، جون إدواردز: "هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هم في العالم المادي، ولم تلتزم تيك توك بهذه القوانين"، وأضاف "كان يجب أن يكون أداء تيك توك أفضل".

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