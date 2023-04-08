(CNN)-- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، السبت، صاروخًا أُطلق من أوكرانيا فوق ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة، وفقًا لما أعلن سيرغي أكسيونوف، الذي عينته موسكو رئيسا للمنطقة التي تحتلها.

وقال مستشار لأكسيونوف إن شظايا الانفجار سقطت في منطقة سكنية، لكن لم تقع إصابات، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا كبيرا من الدخان الأبيض يتصاعد من خلف تل، لكن يبدو أن الصور التقطت من موقع لم يسمح برؤية أي أثر على الأرض.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأوكرانية بشأن إطلاق الصاروخ المحتمل، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من مزاعم روسيا باعتراض الصاروخ.

وتقع فيودوسيا على بعد 250 كيلومترًا على الأقل من أقرب المواقع العسكرية الأوكرانية، وهو ما يجعلها بعيدة عن مدى الصواريخ المعروف أنها في الخدمة لدى القوات الأوكرانية، سواء كانت محلية الصنع، أو جزءا من عمليات نقل المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وغيرها إلى كييف.