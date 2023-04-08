(CNN)-- شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في مأدبة إفطار مع جنود أوكرانيين مسلمين يحتفلون بشهر رمضان، بحضور قادة "المجلس"، وهو أعلى هيئة تمثيلية لتتار القرم، وكذلك رجال دين مسلمين.

وقال زيلينسكي، في خطابه أمام المشاركين في حفل الإفطار، إنه "اعتبارا من عام 2023، سيتم إقامة مأدبة الإفطار سنويا"، ووصف ذلك بأنه "تقليد جديد من الاحترام"، وأضاف أن "شهر رمضان يُحترم في كل مكان في أوكرانيا، وحتى في جبهات القتال".

وذكر أن "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا وشعوب أخرى في أوروبا بدأت على وجه التحديد من احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبالتحديد من القمع في شبه جزيرة القرم ضد حرية الأوكرانيين وتتار القرم، ضد مسلمي القرم".

وأضاف أن "تحرير شبه جزيرة القرم ليس له بدائل ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضا للعالم كله".