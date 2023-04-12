لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال قصر باكنغهام في بيان صدر، الأربعاء، إن الأمير هاري دوق ساسكس سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر في 6 مايو/ أيار 2023.

وستبقى ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، دوقة ساسكس، في الولايات المتحدة مع طفلي الزوجين.

وذكر القصر في بيان: "يسُر قصر باكنغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر خدمة التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو. ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".

وكان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تلقيا في 6 مارس /أذار الماضي، دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن الزوجين لم يؤكدا وقتها ما إذا كانا سيحضران، حسبما قال المتحدث باسم الدوق لشبكة CNN.

وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق حول ما إذا كانت دوقة ساسكس ستسافر إلى المملكة المتحدة لحضور هذه المناسبة التاريخية.

وسيتم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا في 6 مايو/ أيار في وستمنستر أبي. وسيمتد التتويج لثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم دعوة الجمهور للمشاركة فيها.

وفي مذكراته "البديل" التي ملأت أرفف المكتبات في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الأمير هاري سلسلة من الاتهامات ضد أفراد من عائلته، وكشف عن عدد من المواجهات الخاصة بينه وبين كبار أفراد العائلة المالكة، كما تحدث عن انفصاله عن العائلة.

وجاءت المذكرات بعد بث فيلم وثائقي مكون من ستة أجزاء على نتفليكس، وإجراء مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021.

وفي مقابلة مع قناة ITV البريطانية في يناير/ كانون الثاني الماضي لنشر مذكراته، قال هاري إن الباب مع عائلته "مفتوح دائمًا، الكرة في ملعبهم، هناك الكثير لمناقشته وآمل حقًا أن يكونوا على استعداد للجلوس والتحدث عن ذلك".