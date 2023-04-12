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(CNN)-- أجرت روسيا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، الثلاثاء، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

كان الإطلاق من نطاق اختبار كابوستين يار في منطقة أستراخان جزءًا من الاختبار على الجيل التالي من المعدات القتالية ICBM، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع.

وقال البيان: "في 11 أبريل/ نيسان 2023، أجرى طاقم قتالي تابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية إطلاقًا ناجحًا لصاروخ باليستي عابر للقارات من نطاق اختبار القوات المشتركة المركزية بولاية كابوستين يار في منطقة أستراخان".

وقالت وزارة الدفاع إن الإطلاق ساعد في تأكيد صحة الحلول التخطيطية والهيكلية والتقنية المستخدمة في تطوير أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الجديدة. وضرب الرأس الحربي التجريبي للصاروخ الهدف في ميدان رماية ساري-شاجان (جمهورية كازاخستان) بدقة، بحسب البيان. وأضاف البيان أن "أهداف الإطلاق تحققت بالكامل".