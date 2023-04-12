زعيم فاغنر ينفي تورط مقاتليه في قطع رأس جنود أوكرانيين

"روسي ضد روسي".. رئيس فاغنر يقول إن بوتين "قطع" كل سبل التواصل معه ويكشف "ما هو غير طبيعي"

من السودان وسوريا إلى أوكرانيا.. مراسل CNN يشرح من هي مجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نفى زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوزين، تورط مقاتليه في قطع رأس جنود أوكرانيين ظهروا في مقطع فيديو مروع.

وقال بريغوزين، في بيان الأربعاء: "لقد شاهدت هذا الفيديو. إنه أمر سيء عندما تقطع رؤوس الأشخاص لكنني لم أجد ما يدعم أن هذا يحدث بالقرب من باخموت وأن مقاتلي فاغنر يشاركون في الإعدام".

كان بريغوزين، المعروف باسم "طباخ بوتين"، يرد على سؤال حول مقطع فيديو نُشر على شبكة تواصل اجتماعي موالية لروسيا في 8 أبريل/ نيسان.

يُظهر الفيديو جثتين مقطوعتي الرأس لجنديين أوكرانيين كانتا على الأرض إلى جوار مركبة عسكرية مدمرة.

وتقول حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الروسية إن الفيديو تم تصويره بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا، التي كانت مسرحًا لأعنف قتال في الحرب منذ عدة أشهر، حيث تواجد كثيف لمقاتلي فاغنر.

شبكة CNN غير قادرة على تأكيد موقع الفيديو بشكل مستقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه جهاز الأمن الأوكراني تحقيقا في جرائم الحرب المرتبطة بمقطع فيديو منفصل يُزعم أنه يُظهر قطع رأس جندي أوكراني أسير.