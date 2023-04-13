دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا مؤسس شركة فاغنر وممولها يفغيني بريغوجين إلى تعبئة المجتمع الروسي بأكمله، قائلاً إن الناس مستعدون للمساهمة في جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وأضاف بريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين" في تسجيل صوتي نُشر على قناته الرسمية على تليغرام، ردًا على قانون التجنيد الجديد في روسيا: "لا يجب تعبئة أولئك الذين يتقدمون إلى الجبهة فحسب، ولكن يجب تعبئة المجتمع بأسره، بدءًا من العمال البسطاء المستعدين بالفعل لهذه العملية".

وأضاف: "عندما نسافر إلى المناطق، يرى المجندون لدينا أن الناس مستعدون للتعبئة ويفهمون أن هناك حربًا مستمرة لوجود روسيا ذاته".

وعلى عكس بريغوجين، تواصل الحكومة الروسية إنكار شنها حربًا في أوكرانيا، مشيرة إلى الصراع على أنه "عملية عسكرية خاصة".

ويهدف القانون الجديد الذي طرحه الكرملين إلى تشديد القواعد على الروس الذين تم تجنيدهم في الصراع، لمنعهم من مغادرة البلاد.

وانتقد زعيم فاغنر المسؤولين الروس الذين فروا من البلاد بثرواتهم وقال إن "النظام" بحاجة إلى استفاقة.

وأكد: "لماذا لا نريد تنظيف عش النمل هذا الذي تم إنشاؤه على مر السنين والذي تحول من مجتمع من الأشخاص المستعدين لتطوير شيء ما في هذا البلد، إلى مجتمع من الأشخاص المهتمين فقط برفاهيتهم".