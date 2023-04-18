بوتين يزور القوات الروسية بأوكرانيا.. وكييف: كبدنا العدو خسائر كبيرة

(CNN)-- زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قواته في قاعدة عسكرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن بوتين تحدث مع قادة القوات بهدف الحصول على "تقرير" بشأن الوضع في كل من خيرسون وزاباروجيا.

ونشر الكرملين فيديو قال إنه لزيارة بوتين لبلدة هينيتشيسك في جنوب خيرسون، وقال الرئيس الروسي خلال حديثه لكبار القادة حول الوضع في جنوب أوكرانيا: "من المهم بالنسبة لي أن أسمع رأيكم حول كيفية تطور الوضع وتبادل المعلومات، وأطلب منكم أن تبدأوا تقريركم بالوضع في خيرسون وزاباروجيا".

يذكر أن القوات الروسية تحتل أجزاء من المنطقتين، ويعتقد بعض المحللين أن تلك الجبهة ستكون محور هجوم مضاد أوكراني في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك، قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن "القوات الروسية فشلت في اختراق الدفاعات الأوكرانية بعدة أجزاء من خط المواجهة على الرغم من شن هجمات متعددة".

وأضاف: "العدو ينفذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات في وقت واحد، لكن معظم الهجمات فاشلة"، وتابع: "بالرغم من النشاط الكبير للعدو، إلا أن مقاتلينا تمكنوا من الحاق خسائر كبيرة بقوات العدو".