(CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الروسية "احتجاجا شديدا" للسفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، الثلاثاء، على تصريحات دعمها لمنتقد الكرملين المسجون فلاديمير كارا مورزا.

كما اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان، المبعوثة الأمريكية بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهددت بإنهاء إقامتها في موسكو قبل الموعد المحدد إذا أساءت إلى وضعها.

وقالت الوزارة: "لوحظ بشكل خاص أن أي خطوات من الجانب الأمريكي تهدف إلى إثارة الفتنة والعداوة في المجتمع الروسي، وكذلك استخدام البعثة الدبلوماسية للتغطية على الأعمال التخريبية، سيتم قمعها بشدة".

وأضافت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على أن مثل هذه الأفعال، التي تُرتكب بشكل علني من أجل الضغط على السلطات والمحكمة، تشكل تدخلاً علنيا في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".

وتم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، بسبب ما قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء المملوكة للدولة إنه "يتعلق بالتدخل الجسيم في شؤون الاتحاد الروسي والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".