(CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، سفراء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة جراء "التدخل الجسيم في شؤون الاتحاد الروسي والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي"، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وأظهر مقطع فيديو السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي وهي تصل إلى وزارة الخارجية الروسية.

وكانت تريسي زارت مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المحتجز إيفان غيرشكوفيتش، الإثنين، في سجنه وقالت إنه بصحة جيدة.

وذكرت السفيرة الأمريكية، عبر تويتر: "قمت بزيارة إيفان غيرشكوفيتش من وول ستريت جورنال اليوم في سجن ليفورتوفو، وهي المرة الأولى التي سُمح لنا فيها بالوصول إليه منذ اعتقاله غير المشروع قبل أكثر من أسبوعين".

وتابعت: "إنه يتمتع بصحة جيدة ولا يزال قويا، وكررت دعوتها لـ"الإفراج عنه فورا".