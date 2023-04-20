(CNN)-- تراجعت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، الخميس عن تكهناتها السابقة بأن الوميض الساطع الذي أضاء السماء قرب العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء قد يكون ناجما عن سقوط قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة: "الآن، بعد البيان الرسمي لوكالة ناسا، يمكننا تقديم معلومات واضحة - لم يكن قمرهم الصناعي.. كان هناك تحذير من وكالة ناسا بشأن سقوط قمرها الصناعي على الأرض، الآن، بعد بيان ناسا الرسمي، يمكننا تقديم معلومات واضحة - لم يكن قمرهم الصناعي".

وأضاف بوبكو: "هو أمر على الخبراء تحديده بالضبط.. لكن الشيء الأكثر أهمية هو سلامة مدينة كييف وسلام سكان كييف.. لم يكن هجومًا صاروخيًا، ولم يستخدم دفاعنا الجوي الأسلحة المتاحة".

وكانت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت سلسلة ومضات وانفجار واضح في الهواء على بعد مسافة من العاصمة وسط إطلاق لصافرات الإنذار من الغارات الجوية بمناطق كييف وسومي وخاركيف ودنيبرو وزابورجيا ودونيتسك.