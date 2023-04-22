نيودلهي، الهند (CNN)-- أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الهند من المقرر أن تتفوق على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، بنحو 3 ملايين شخص بحلول منتصف العام الجاري.

وبناءً على تلك التوقعات، سيصل عدد سكان الهند بحلول منتصف العام إلى 1.428.6 مليار، مقارنة بـ1.425.7 مليار في الصين - أقل بـ2.9 مليون نسمة- وفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لعام 2023.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنه من غير الممكن تحديد الموعد الدقيق لهذا التحول، بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الصين والهند، حيث كان آخر تعداد سكاني في الهند في عام 2011، وآخرها الذي كان من المقرر إجراؤه عام 2021، تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد -19.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الثالث، ولكن على بُعد، حيث يقدر عدد أمريكا بـ340 مليون نسمة، وفقا لآخر المعلومات المتاحة حتى فبراير/ شباط.

وبحلول عام 2050، ستمثل 8 بلدان نصف النمو المتوقع في عدد سكان العالم وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، وفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان.