مسؤول أمريكي: سنبدأ تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز في مايو

(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن بلاده ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل دبابات أبرامز الشهر المقبل حيث تسعى لإدخالها إلى ساحة المعركة ضد روسيا قبل نهاية الصيف.

وأضاف المسؤول للصحفيين الذين رافقوا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته لقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، أن دبابات أبرامز الأمريكية سيتم إرسالها بحلول منتصف مايو/ أيار إلى مدينة جرافنوهر الألمانية، حيث سيخضع ما يقرب من 250 أوكرانيا لدورة تدريبية لمدة 10 أسابيع مع القوات الأمريكية.

والتقى أوستن بمسؤولين في دول حلف "الناتو" كجزء من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وقال إن المجموعة قدمت أكثر من 55 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي بأن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اعتقد أنه يمكن بسهولة الإطاحة بحكومة كييف المنتخبة ديمقراطيا، وأن العالم سيسمح له بالإفلات من العقاب، وأن وحدتنا سوف تنقسم لكنه كان مخطئا".

يذكر أن الحصول على الدبابات أبرامز طال انتظاره بالنسبة لأوكرانيا، التي تقاتل روسيا منذ أكثر من عام، وستقدم الولايات المتحدة 31 دبابة، بحجم كتيبة دبابات أوكرانية واحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها سترسل أحدث طراز من تلك الدبابة M1A2، قال مسؤولون في مارس / آذار إن الأوكرانيين سيحصلون بدلاً من ذلك على الدبابة من طراز M1A1 ، مما يسرع بشكل كبير الجدول الزمني لتسليم الدبابات.

وبالإضافة إلى الدبابات التي تقدمها الولايات المتحدة، ستتلقى أوكرانيا أيضا دبابات ليوبارد الألمانية و تشالنجر البريطانية.

ومن المحتمل أن تحدث الدبابات فرقا في ساحة المعركة للقوات الأوكرانية، لكن التأثير لن يكون فوريا بسبب الجدول الزمني للتدريب، والمتطلبات اللوجستية الكبيرة للحفاظ على تشغيل الدبابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، الكولونيل مارتن أودونيل، في بيان، الجمعة، إن ما يقرب من 8800 جندي أوكراني قد أنهوا بالفعل تدريبا مشتركا على الأسلحة في ألمانيا وعادوا إلى بلادهم، ويوجد حاليا ما يقرب من 2250 أوكرانيا يجرون تدريبات مشتركة على الأسلحة في ألمانيا.

في غضون ذلك، وقعت ألمانيا وبولندا وأوكرانيا اتفاقا، الجمعة، لإنشاء مركز في بولندا لإصلاح دبابات ليوبارد، حسبما صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للصحفيين، وأضاف أن جميع الأطراف اتفقت على كيفية تمويله وأن تشغيل المركز قد يبدأ في نهاية مايو.