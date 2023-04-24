أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن روسيا ستنهي صفقة الحبوب إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات إلى روسيا عبر تيليغرام، الأحد.

وقال ميدفيديف: "إن فكرة (..) فرض حظر شامل على تصدير البضائع إلى بلدنا افتراضيًا فكرة رائعة لأنها تتضمن أيضًا وقفًا مضادًا لاستيراد البضائع من بلدنا، بما في ذلك فئات السلع الأكثر حساسية بالنسبة لمجموعة الدول السبع. في هذه الحالة، ستنتهي صفقة الحبوب بالنسبة لهم بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي يحتاجون إليها".

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية في 17 أبريل/ نيسان، فإن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع "ما زالوا ملتزمين بتكثيف وتنسيق وتنفيذ العقوبات ضد روسيا بشكل كامل"، فضلاً عن تقديم الدعم لأوكرانيا.

أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى تعليق شحنات الحبوب في البحر الأسود وأزمة في سوق الغذاء العالمي.

أنشأت أوكرانيا وروسيا، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو/ تموز 2022 لضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب والبذور الزيتية - وهي من أهم صادرات أوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في 17 أبريل/ نيسان، إن روسيا منعت "مرة أخرى" 50 سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية "تشتد الحاجة إليها" في البحر الأسود.