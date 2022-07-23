وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقية تسمح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد تقطعت السبل بمعظم هذه الحبوب بسبب الحصار البحري الروسي، مما ترك 47 مليون شخص حول العالم في حالة جوع حاد.

فبعد أسابيع من المفاوضات، أبرمت الحكومة التركية صفقة انفراجة بين روسيا وأوكرانيا، للسماح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها أردوغان وضع تركيا كوسيط في هذه الحرب، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها بعض النجاح على طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تقرير ندى بشير مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.