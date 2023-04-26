أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رحب البيت الأبيض، الأربعاء، بأنباء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ، للمرة الأولى، منذ بداية الغزو الروسي، لكنه كان حذرًا بشأن ما إذا كان سيُفضي هذا الاتصال إلى "تحرك أو خطة سلام هادفة".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: "نرحب بالأنباء حول وجود مكالمة هاتفية بين الرئيس شي والرئيس زيلينسكي، نعتقد أن هذا شيء جيد، لقد قلنا لبعض الوقت إننا نعتقد أنه من المهم للرئيس شي ومسؤولي جمهورية الصين الشعبية الاستفادة من وجهة النظر الأوكرانية بشأن هذا الغزو غير القانوني وغير المبرر من قبل روسيا".

وأضاف كيربي: "هل سيؤدي ذلك إلى تحرك أو خطة أو مقترح للسلام ذي معنى؟ لا أعتقد أننا نعلم ذلك حاليا"، حسب قوله.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الصين المساعدة في التوسط باتفاقية سلام، أكد كيربي أنه يجب أن يكون الاتفاق وفقًا لشروط زيلينسكي، وقال إن الاتفاقية لن تكون "مستدامة أو ذات مصداقية ما لم يتم استثمارها ودعمها من قبل الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي شخصيا".

وقال كيربي إن البيت الأبيض لم يكن لديه معرفة مسبقة بأن تلك المكالمة بين شي وزيلينسكي ستُجرى، وأضاف:"ولم نتوقع أن ذلك ضروري بالأساس".

وتعد المكالمة الهاتفية، الأربعاء، المرة الأولى التي يتحدث فيها شي إلى زيلينسكي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وبالمقارنة، تحدث شي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خمس مرات منذ الغزو - بما في ذلك اللقاء الذي جمعهما وجها لوجه في الكرملين عندما زار الرئيس الصيني موسكو الشهر الماضي، إلى جانب اجتماع شخصي آخر في قمة إقليمية في آسيا الوسطى في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وادعت الصين الحياد في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، حيث دعت بكين إلى السلام في هذا الصراع، لكنها رفضت أيضًا إدانة الغزو الروسي أو توجيه أي دعوة علنية لروسيا لسحب قواتها.