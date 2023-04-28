أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران.. وبايدن يوضح السبب

(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وإيران لاحتجازهم أمريكيين كرهائن، وحث بايدن موسكو وطهران على إطلاق سراح مواطنيه المحتجزين فورا.

وقال جو بايدن، في بيان: "رسالتنا لروسيا وإيران والعالم، اليوم وكل يوم، هى أن احتجاز أمريكيين كرهائن أو ظلما أمر غير مقبول، ويجب إطلاق سراحهم على الفور".

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، الخميس، فرض عقوبات على المنظمات التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية عن احتجاز أمريكيين ظلما.

وذكر الرئيس الأمريكي: "اليوم، أنا فخور بأن أعلن أن إدارتي ستستخدم للمرة الأولى أداة جديدة لفرض تكاليف اقتصادية باهظة على الحكومات والجماعات التي تحتجز الأمريكيين كرهائن أو تسجنهم ظلما في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "منذ اليوم الأول لإدارتي، أعطينا الأولوية للعودة الآمنة للأمريكيين المحتجزين كرهائن أو ظلما في الخارج، ولقد أعدنا الآن عشرات الأمريكيين إلى ديارهم، وكان العديد منهم محتجزا منذ ما قبل تولي منصبي".