الصين تحتج على بيان بايدن ونظيره الكوري الجنوبي بشأن تايوان

(CNN) -- أعربت الصين عن "استيائها الشديد" لكوريا الجنوبية من بيان مشترك أصدرته مع الولايات المتحدة أشار إلى "الحاجة إلى السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الجمعة، إن "المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية ليو جينسونغ التقى برئيس البعثة الدبلوماسية كوريا الجنوبية كانغ سانغ ووك مساء الخميس للتأكيد على موقف الصين الرسمي بشأن تايوان، وحث كوريا الجنوبية على الالتزام بمبدأ (الصين الواحدة)".

يذكر أن الولايات المتحدة، وفقا لمبدأ "الصين الواحدة"، تعترف بأن تايوان جزء من الصين ولكنها لم تقبل مطلقا مطالبة الحزب الشيوعي الصيني بالسيادة على الجزيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول أكدا في بيان مشترك، الخميس، على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وقالا إنهما يعارضان "أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".