3 وعود لبايدن عن سياسة أمريكا الخارجية بـ2020.. ماذا تحقق منها؟

(CNN)— نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو مدته 3 دقائق أعلن فيه عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أن المقطع الذي نشر، الثلاثاء، لم يشر تقريبًا وحتى بالتعليق الصوتي على الأقل إلى ما فعله في منصبه حتى الآن.

نعم، كانت هناك صور لمشاريع البنية التحتية الممولة بالقانون الذي وقعه ولقطات للقاضي كيتانغي براون جاكسون، الذي عينها للمحكمة العليا، لكن رسالته كانت في الغالب رسالة تحذير بأن الجمهوريين يقفون على استعداد لإلغاء الحقوق وإلحاق الضرر إذا سُمح لهم بالعودة إلى البيت الأبيض.

ولكن حتى لو كانت هذه هي حجته الرئيسية، فسيظل بايدن مضطرًا إلى تقييم سجله في فترة ولايته الأولى وعلى مدار الـ18 شهرًا القادمة، وعليه نستعرض لكم أبرز 3 وعود قطعها الرئيس الأمريكي في حملة بـ2020 فيما يتعلق بالشؤون الخارجية:

1- وعد: إنهاء "الحرب الأبدية" في أفغانستان

السجل: أمر بايدن بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول أغسطس/ أب 2021، لكن عملية إنهاء الحرب كانت فوضوية وتضمنت هجومًا إرهابيًا مميتًا خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا.

2- وعد: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

السجل: توقفت شهور من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوروبا وإيران، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إيجاد طريقة لإعادة الدخول في الصفقة لم يعد أولوية.

3- وعد: استعادة المكانة الأمريكية بين حلفاء الولايات المتحدة

السجل: حشد بايدن مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا بعد غزوها من قبل روسيا، لكن هناك من يدفع داخل الحزب الجمهوري لإثارة تساؤلات حول مدى استمرار التزاماته.