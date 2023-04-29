حريق بخزان وقود في شبه جزيرة القرم.. وهذا السبب وفقا للمعلومات الأولية

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حريق بخزان وقود في شبه جزيرة القرم.. وهذا السبب وفقا للمعلومات الأولية
صورة ارشيفية لأفراد من البحرية والشرطة الروسية يقومون بدورية أمام مقر لأسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول 2022Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، ميخائيل رازفوجيف، إن النيران اشتعلت في خزان وقود في مدينته الساحلية، وذلك في تدوينة على تلغرام في ساعة مبكرة من صباح السبت.

واوضح رازوفوجيف أن الحريق امتد إلى حوالي ألف متر مربع وأن التقارير الأولية تشير إلى أنه نجم عن طائرة بدون طيار "درون".

وبين رازوفوجيف أن خزان الوقود يقع في حي " Cossack Bay"، مضيفًا أن فرق الاستجابة تعمل في الموقع.

وكتب المسؤول في تدوينه قائلا: "إنه حريق من الدرجة الرابعة.. يتم تحديث المعلومات حول الضحايا".

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