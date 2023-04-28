صور أقمار صناعية تكشف ماذا يحصل بقاعدة روسية شمال شبه جزيرة القرم

(CNN)-- تُظهر صور أقمار صناعية راجعتها شبكة CNN مؤخرًا، القوات الروسية وقد أفرغت قاعدة رئيسية لها في شمال شبه جزيرة القرم، جنوب أوكرانيا، بالقرب من قرية ميدفيديفكا وعلى مقربة من الحدود مع منطقة خيرسون.

القاعدة العسكرية الروسية في ميدفيديفكا، بالقرم، في 11 فبراير. Credit: Maxar Technologies

كانت القاعدة تضم عددًا كبيرًا من المدرعات الروسية، إذ تُظهر الصور المأخوذة من القمر الصناعي "Sentinel 2" التابع للاتحاد الأوروبي من 21 يناير 2023 البصمة الكبيرة للمعدات الروسية، في حين تكشف صور Maxar عالية الدقة الملتقطة في 11 فبراير 2023 عشرات المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وقطع المدفعية.

القاعدة في ميدفيديفكا في 21 يناير Credit: Copernicus Sentinel-2

أما الصور الأحدث التي التقطها القمر الصناعي Sentinel 2 فكشفت أن معظم هذه المركبات لم تعد موجودة في القاعدة.

ولم يتضح على الفور سبب نقل موسكو للمعدات أو إلى أين، ولكن في وقت سابق من الشهر، أشار المسؤولون الذين نصّبتهم روسيا في القرم إلى أنهم يتوقعون هجومًا مضادًا أوكرانيًا يستهدف شبه الجزيرة.

القاعدة في ميدفيديفكا بصورة ألتقطت بـ27 مارس Credit: Copernicus Sentinel-2

وتُظهر صور Maxar التي تم التقاطها من 11 إلى 16 فبراير/ شباط، تركيزًا كبيرًا من الهياكل الدفاعية بالقرب من قرية ميدفيديفكا، بما في ذلك شبكة من الخنادق والحواجز الخرسانية المضادة للدبابات، في حين تظهر إحدى صور Maxar من 3 يناير أن التحصينات كانت أصغر بكثير في بداية العام.