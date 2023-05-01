ما الرسالة التي يبعث بها بوتين بإطلاق روسيا صواريخ فرط صوتية على هدف وهمي في بحر اليابان؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن أرقام تقديرية جديدة لنتائج الهجوم الروسي في أوكرانيا خلال الشتاء الماضي، قائلة إن البلاد تكبدت خسائر بشرية بأكثر من 100 ألف قتيل وجريح منذ ديسمبر/ كانون الأول، وأن الرقم "المذهل" هو إشارة رئيسية إلى أن جهود موسكو "جاءت بنتائج عكسية".

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، للصحفيين الاثنين: "لقد استنفدت روسيا مخزوناتها العسكرية وقواتها المسلحة. لكن منذ ديسمبر/ كانون الأول فقط، نقدر أن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف من الضحايا، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل".

تُعرِّف الولايات المتحدة مصطلح "الضحايا" على أنهم جرحى وقتل على حدٍ سواء.

وأشار كيربي إلى أن "ما يقرب من نصف" هؤلاء الضحايا كانوا مقاتلين مع شركة وفغنر الروسية الخاصة - التي ذكرت شبكة CNN أنها عانت من تجارب مروعة في ساحة المعركة بعد تدريب ضئيل وقيادة قليلة.

انتقد كيربي تأكيدًا أخيرًا من زعيم فاغنر يفغيني بريغوزين، الذي قال الأحد إن مجموعته عانت من 94 ضحية فقط، ووصف كيربي ذلك بأنه "مجرد ادعاء سخيف".

وقال كيربي إن هذه التقديرات "تستند إلى بعض المعلومات الاستخبارية التي تم تخفيض تصنيفها والتي تمكنا من جمعها". ورفض تقديم معلومات عن الخسائر في الأرواح الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم أبدًا" مثل هذه المعلومات وستوكله الأمر إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول: "خلاصة القول هي أن محاولة روسيا الهجومية جاءت بنتائج عكسية. بعد شهور من القتال والخسائر غير العادية، تواصل روسيا التركيز على مدينة أوكرانية واحدة ذات قيمة استراتيجية محدودة".

وقال كيربي إن أي قرار بشأن هجوم مضاد في فصل الربيع من جانب أوكرانيا سيكون "للرئيس (فولوديمير) زيلينسكي"، لكن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة والدعم العسكريين.

وقال المسؤول الأمريكي أيضًا للصحفيين إن حزمة مستقبلية لأوكرانيا سيتم الكشف عنها "قريبًا جدًا".