الكرملين يتوعد بالرد على محاولة اغتيال بوتين بطائرتين مسيرتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتبر الكرملين الهجوم بطائرات بدون طيار على الجناح السكني فيه، محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في رسالة تلقتها CNN.

وقال الكرملين في رسالته: "الليلة، حاول نظام كييف استهداف مسكن رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين بطائرات بدون طيار".

وتابع الكرملين في بيانه: "استهدفت طائرتان بدون طيار الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والخدمات الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار الحربية، تم إخراج الطائرتين من نطاق المهمة، ولم تقع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة سقوطهما وتناثر الشظايا على أراضي الكرملين".

وأردف الكرملين: " نحن نعتبر هذه الأعمال بمثابة عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال للرئيس، تم تنفيذها قبل يوم النصر، موكب 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضًا لحضور ضيوف أجانب"، حسب قوله.

وأضاف الكرملين رسالته بالقول: "ونتيجة لهذا العمل الإرهابي، لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول عمله، فهو مستمر كالمعتاد".

وختم الكرملين: "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية في المكان والزمان المناسبين"، حسب تعبيره.