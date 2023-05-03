روسيا: الكرملين تعرض لهجوم بطائرات بدون طيار وهذا وضع بوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الكرملين تعرضه لهجوم بطائرتين بدون طيار تم إطلاقهما باتجاهه من الجانب الأوكراني الليلة الماضية، وفقا لبيان حصلت عليه CNN من الخدمة الصحفية بالكرملين.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن في الكرملين عند وقوع الهجوم.

ونشرت "نوفوستي" تقريرا قالت فيه إن العملية "لم تسفر عن إصابات كنتيجة لإسقاط الطائرتين أو انتشار شظاياهما".

وأردفت الوكالة بالقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يٌصب بأذى جراء الهجوم الأوكراني"، حسب قولها.

وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الدخان يظهر بالقرب من الكرملين، لكن لم يتضح مصدر الدخان.