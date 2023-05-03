أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اطلع على تقارير من موسكو عن هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار من قبل أوكرانيا على الكرملين، لكنه "لا يستطيع التحقق من صحتها بأي شكل من الأشكال".

قال بلينكين الأربعاء في بث مباشر لصحيفة واشنطن بوست: "نحن ببساطة لا نعرف".

وأضاف بلينكن: "سنرى ما هي الحقائق. ومن الصعب حقًا التعليق أو التكهن بهذا الأمر دون معرفة الحقائق".

كانت أوكرانيا نفت أي علم لها بالهجوم المزعوم بطائرة مسيرة في موسكو.

ولم تتلق الولايات المتحدة أي إشعار بشأن الهجوم المزعوم بطائرة مسيرة على الكرملين زعمت روسيا أنه محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة CNN: "مهما حدث، لم يكن هناك تحذير مُسبق"، مضيفًا أن السلطات لا تزال تحاول معرفة ما حدث بالضبط.

وقال مسؤول أمريكي آخر لشبكة CNN إنهم ما زالوا يعملون على تقييم مزاعم روسيا ولم يتحققوا بعد من تأكيد الكرملين بأن أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين.