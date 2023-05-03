المتحدث باسم زيلينسكي يرد لـCNN على اتهام أوكرانيا بقصف الكرملين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفت أوكرانيا أن تكون على دراية بمحاولة استهداف الكرملين بطائرات مسيرة، وأضافت أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، لـCNN، الأربعاء، عند سؤاله حول ادعاءات موسكو أنها أحبطت هجومًا بطائرات دون طيار في العاصمة الروسية تقف خلفه كييف: "ليس لدينا معلومات حول ما توصف بالهجمات الليلية على الكرملين".

وأضاف نيكيفوروف: "مثلما قال الرئيس زيلينسكي مرات عدة من قبل، أوكرانيا تستخدم قدراتها بهدف تحرير أراضيها لا من أجل مهاجمة الآخرين".

ووصفت روسيا الحادث بأنه "عمل إرهابي"، وألقت باللوم على أوكرانيا، وهو اتهام قال نيكيفوروف إنه من الأفضل توجيهه إلى موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني: "الهجوم الإرهابي هو تدمير كتل المباني السكنية في دنيبرو وأومان، أو إطلاق صاروخ على خط في محطة سكة حديد كراماتورسك والعديد من المآسي الأخرى"، حسب تعبيره.

وختم المسؤول الأوكراني بالقول: "هي خدعة متوقعة من خصومنا"، في إشارة إلى الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.