تقييم مشترك يكشف الأرقام.. إعادة إعمار أوكرانيا كم سيكلف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت تقديرات تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا إلى ما يقرب من 411 مليار دولار أمريكي. حسب تقييم مشترك جديد صدر من قبل حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.

وبالنظر إلى عام كامل من الحرب، اعتبارًا من 24 فبراير 2023، وصلت الأضرار المباشرة في أوكرانيا إلى أكثر من 135 مليار دولار أمريكي، مع قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والصناعة الأكثر تضررًا. تتركز الأضرار في مناطق خط المواجهة.

ووفر التقرير تقييمًا شاملاً لتأثيرات الحرب في عشرين قطاعًا مختلفًا. وحدد مقدار الضرر المادي المباشر الذي يلحق بالبنية التحتية والمباني ويصف التأثير على حياة الناس وسبل عيشهم. وضمن أيضًا المبالغ اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار. ويشير التقييم تقديرات إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى 14 مليار دولار كاستثمارات هامة لإعادة الإعمار والتعافي ذات الأولوية في عام 2023. وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات تمويلًا يتجاوز ما عالجته الحكومة بالفعل في ميزانيتها لعام 2023، بما في ذلك 6 مليارات دولار من احتياجات الميزانية غير الممولة و5 مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المملوكة للدولة وتحفيز القطاع الخاص.

وتم قياس الاضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، مجتمعة كخسائر وتصل إلى حوالي 290 مليار دولار أمريكي.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.2% في عام 2022، وزاد الفقر من 5.5% إلى 24.1٪ في عام 2022 بناءً على خط الفقر البالغ 6.85 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم.

ومع توقعات احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش، اعتبارًا من 24 فبراير 2023، بحوالي 410.6 مليار دولار أمريكي. يُعد دمج هذه الاحتياجات خطوات حاسمة نحو أن تصبح دولة حديثة ومنخفضة الكربون ومقاومة للكوارث وتغير المناخ تتماشى مع سياسات ومعايير الاتحاد الأوروبي بهدف الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحيث تتم معالجة نقاط ضعف السكان.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لإجمالي الاحتياجات المادية لإعادة تعمير أوكرانيا حسب كل قطاع.