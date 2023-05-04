كتابات على "درون" روسية بعد هجوم الكرملين وأوكرانيا تعلق

(CNN)-- قالت أوكرانيا إن الطائرات بدون طيار التي ضربت مدينة أوديسا كتب عليها "لموسكو" و "للكرملين"، مما يشير إلى أن الضربات الليلية في أنحاء أوكرانيا ربما كانت مرتبطة بالانفجارات في العاصمة الروسية، موسكو.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها القيادة الجنوبية لأوكرانيا اثنين من ذيول الطائرات بدون طيار، أحدهما كتب عليه "لموسكو" والآخر كتب عليه "للكرملين"، مضيفة أن الكتابة على الذيل كانت على ما يبدو "سبب الهجوم".

وبحسب القيادة الجنوبية الأوكرانية، أطلقت 15 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 131/136 على أوديسا، ودمرت 12 طائرة من قبل قوات الدفاع الجوي ومجموعات النيران المتنقلة، وسقطت ثلاث طائرات على مهاجع تابعة لمؤسسة تعليمية.

ويذكر أن أوكرانيا نفت أي تورط لها فيما تصفه روسيا بهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.