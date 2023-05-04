دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2023، ويقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وبناء على نتائج المؤشر صنفت 31 دولة ضمن فئة “خطير جدًا” و “صعب” في 42 دولة، “إشكالي” في 55 دولة، و“جيد” أو "جيد نوعًا ما" في 52 دولة. لتشير بأن بيئة الصحافة “سيئة” في 7 دول من أصل عشرة، ومرضية في 3 دول فقط من أصل عشرة.

وتعد منظمة مراسلون بلا حدود منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية هدفها المعلن هو حماية الحق في حرية المعلومات. ويستخدم المؤشر 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة وتشمل: السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة. ويتم تقييم هذه المؤشرات على أساس الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتحليل نوعي يعتمد على ردود مئات الخبراء في حرية الصحافة الذين اختارتهم منظمة مراسلون بلا حدود (بما في ذلك الصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان) لأكثر من 100 سؤال.

ونظرًا لنتائج التصنيف، ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم خطورة بالنسبة للصحفيين، مع وضع تصنيف “سيئ جدًا” في أكثر من نصف دولها. وتعود الدرجة المنخفضة للغاية لبعض الدول، بما في ذلك سوريا (المرتبة 175) واليمن (المرتبة 168) والعراق (المرتبة 167)، بشكل خاص إلى العدد الكبير من الصحفيين المفقودين أو المحتجزين كرهائن.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2023.