روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط بمسيرة.. وسماع دوي انفجارات في كييف

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روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط بمسيرة.. وسماع دوي انفجارات في كييف
صورة أرشيفية لحقل نفطي في روسياCredit: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، الخميس، اندلع حريق في خزان وقود مصفاة إلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار نتيجة غارة بطائرة بدون طيار (درون)، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

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وقالت خدمات الطوارئ: "اشتعلت النيران في خزان وقود في مصفاة إلسكي للنفط بسبب هجوم قامت به طائرة مسيرة غير معروفة"، وأضافت أنه تم إرسال رجال إطفاء إلى الموقع.

وذكر حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تلغرام، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وأضاف أن سكان المنطقة لم يعودوا في خطر.

وفي أوكرانيا، سُمع دوي انفجارات في كييف وأوديسا، بحسب ما ذكره النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، عبر تلغرام، فيما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف تفعيل الدفاعات الجوية، ودعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابورويجيا يوري مالاشكو الناس إلى "البقاء في أماكن آمنة لحين انتهاء حالة التأهب الجوي".

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