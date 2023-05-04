أمريكا ترد على اتهامها بمحاولة اغتيال بوتين وتوضح موقفها من استهداف القادة شخصيا

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شاهد كيف رد جون كيربي على اتهام روسيا لأمريكا بالضلوع في هجوم الكرملين
01:17
شاهد كيف رد جون كيربي على اتهام روسيا لأمريكا بالضلوع في هجوم الكرملين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، على ضلوع واشنطن في الهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين، واتهم المتحدث باسم بوتين بالكذب، وذلك عبر برنامج "This Morning" عبر CNN.

وقال كيربي لمذيعتي CNN كيتلان كولينز وبوبي هارلو: "أود أن أقول لكما إن بيسكوف يكذب فحسب، أعني، من الواضح أنه ادعاء سخيف".

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: "لا علاقة للولايات المتحدة بذلك، لا نعلم حتى ما حدث هنا كايتلان، لكنني يمكن أن أؤكد لك ألا دور للولايات المتحدة في ذلك".

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وأضاف كيربي قائلا إن البيت الأبيض لا يملك مؤشرات حول من يقف خلف الهجوم بطائرات مسيرة وقال إن البيت الأبيض "لا يؤيد ولا يحث ولا يدعم الهجمات على القادة بشكل شخصي".

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ"هجوم بطائرتين مسيرتين" على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

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