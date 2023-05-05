دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة لحظة إسقاط الدفاعات الجوية الأوكرانية لطائرة بدون طيار "درون" صورت وهي تحلق بسماء العاصمة، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا وتداول شائعات بأنها روسية.

المفاجأة كانت بأن الطائرة بدون طيار التي أسقطت ليلة الخميس فوق كييف هي أوكرانية، وفقًا لسلاح الجو الأوكراني، الذي قال في بيان على فيسبوك إنها كانت معطلة على ما يبدو وأن الجيش أسقطها من أجل منع وقوع أي حادث.

وتابع بيان القوات الجوية الأوكرانية في بيانها أنها فقدت طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 (تركية الصنع) بعد فقد السيطرة عليها خلال رحلة مجدولة في منطقة كييف في حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية: "لم تقع إصابات نتيجة عملية اسقاط الطائرة أو سقوط حطامها".

ويشار إلى أن الحادثة تأتي بعد استهداف طائرتين مسيرتين للكرملين، الأربعاء، وهو ما وصفته الرئاسة الروسية بأنه "محاولة لاغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.