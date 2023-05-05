نائب وزير خارجية روسيا: موسكو وواشنطن على شفا صراع مسلح مفتوح

(CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على شفا صراع مسلح مفتوح، لكن موسكو تعمل على عدم حدوث ذلك".

وأضاف ريابكوف، خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، الخميس، أن "موسكو وواشنطن على اتصال، حسب الحاجة، بما في ذلك على مستوى عال"، لكنه ذكر أن "واشنطن كانت منذ فترة طويلة طرفا مباشرا في الصراع الأوكراني وتهدف إلى تدمير روسيا ذات السيادة"، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وتأتي تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي في أعقاب ادعاء روسيا، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "متورطة" في محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة، بعد أن قالت إنها المحاولة كانت من قبل أوكرانيا، ونفت كييف وواشنطن مزاعم موسكو.

ووصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي ادعاء روسيا بأن الولايات المتحدة وجهت أوكرانيا لتنفيذ مثل هذا الهجوم بـ"السخيف".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تعرف من المسؤول عن الهجوم.