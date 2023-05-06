بعد انتقادات "طباخ بوتين".. وزير دفاع روسيا يوجه بتوفيرالإمدادات للقوات

(CNN)-- أعلن الجيش الروسي، الجمعة، في بيان، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد القوات والمعدات العسكرية في المنطقة العسكرية بجنوب البلاد، حيث وجه بتوفير الإمدادات العسكرية.

وجاء توجيه شويغو وسط خلاف علني مع يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لبيان الجيش أصدر وزير الدفاع أصدر تعليماته بـ"توفير كل ما يلزم القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من أسلحة ومعدات بشكل مستمر ومنتظم".

يذكر أن رئيس شركة "فاغنر" حمل، في وقت سابق من يوم الجمعة، وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان مسؤولية مقتل عشرات آلاف الجنود الروس في أوكرانيا.

وفي بيان نشره على تلغرام، قال بريغوجين: "القتلى والجرحى.. عشرات الآلاف من الرجال.. يتحمل مسؤولية مقتلهم أولئك الذين لم يمنحونا الذخيرة، وهما وزير الدفاع شويغو ورئيس الأركان العامة غراسيموف.. لعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، سوف يتحملون المسؤولية أمام أمهاتهم وأطفالهم، وسوف أتأكد من حدوث ذلك"، حسب قوله.

وفي نفس رسالة الفيديو نفسها، أشاد بريغوزين بنائب وزير الدفاع السابق ميخائيل ميزينتسيف، الذي انضم مؤخرا إلى مجموعة "فاغنر" كنائب لقائدها.

وكان يفغيني بريغوزين أعلن أن مجموعة "فاغنر" ستغادر مدينة باخموت شرق أوكرانيا المحاصرة في العاشر من مايو/أيار، مشيرا إلى نقص إمدادات الذخيرة بسبب القيادة العسكرية الروسية.