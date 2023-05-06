(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن ابنه هانتر بايدن لن يؤثر على رئاسته.

وأضاف بايدن، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC بثت ليلة الجمعة: "ابني لم يرتكب أي خطأ، وأنا أثق به، وهو يؤثر على رئاستي من خلال جعلني أشعر بالفخر به".

كانت شبكة CNN ذكرت، الأسبوع الماضي، أن محامي هانتر بايدن التقوا بمسؤولي وزارة العدل لمناقشة التحقيق الجنائي بشأن نجل الرئيس الأمريكي.

وأفادت CNN سابقا أن المدعين الفيدراليين أمضوا سنوات يحققون مع هانتر بايدن للتحقق من اتهامات ضده بارتكاب جرائم ضريبية مزعومة.

وحتى الآن، لم يتم توجيه أي اتهامات، فيما نفى هانتر بايدن ارتكاب أي مخالفات.