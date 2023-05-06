تتويج الملك تشارلز الثالث في حفل ينفرد به جيل

(CNN)-- تجري مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا، وهو حدث ملكي يحدث مرة واحدة في الجيل، ويشهده المئات من الضيوف البارزين في ويستمينستر آبي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المهنئين، تجمعوا في وسط لندن.

وأدى الملك قسم التتويج وأصبح أول ملك يؤديه بصوت مرتفع خلال تتويجه.

ثم تم مسحه بالزيت المقدس من قبل رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية. ثم قدمت للملك شعارات التتويج، بما في ذلك الرداء الملكي، فيما يعرف بجزء التنصيب من عملية التتويج.

ثم تُوج بتاج سانت إدوارد الذي يبلغ من العمر 360 عامًا، وهو أهم جزء في حفل التتويج. وبعد تتويج الملك، قال ويلبي: "ليحفظ اللهُ الملك".