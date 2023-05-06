مصادر لـCNN: روسيا تشوش على أنظمة الصواريخ الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن روسيا عملت خلال الأشهر الأخيرة على إعاقة أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، وذلك باستخدام أجهزة للتشويش على الصواريخ فلا تستطيع إصابة أهدافها.

ووفقا للمصادر، اضطر المسؤولون العسكريون الأوكرانيون، بمساعدة الولايات المتحدة، إلى التوصل إلى مجموعة متنوعة من الحلول البديلة مع استمرارهم في استخدام المنظومة الصاروخية الأمريكية "هيمارس" .

وحسبما أفادت 5 مصادر أمريكية وبريطانية وأوكرانية، أصبحت الأنظمة الأوكرانية، خلال الأشهر الأخيرة، أقل فاعلية بشكل متزايد بسبب النشاط المكثف للروس، مما أجبر المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين على إيجاد طرق لتعديل برنامج توجيه الصواريخ لمواجهة التشويش الروسي المتطور.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إنها لعبة القط والفأر لإيجاد إجراء مضاد للتشويش، وذلك فقط لجعل الروس يتصدون لهذا الإجراء المضاد، وليس من الواضح مدى استدامة هذا على المدى الطويل".

وتدور حرب إلكترونية من قبل الجانبين بالقرب من خط المواجهة حيث يوجد نشاط كثيف لطائرات بدون طيار التي تستخدم في المراقبة.

ومع توقع بدء هجوم مضاد أوكراني كبير في القريب العاجل واعتماد أوكرانيا على منظومة هيمارس، فإن الحلول لها أولوية أكبر حتى تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق تقدم كبير.