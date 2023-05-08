لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- شاهد أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، لكن الحفل جذب مشاهدين بريطانيين أقل بكثير من جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية، العام الماضي.

وبلغ متوسط أرقام المشاهدة للاحتفالات التي استغرقت ساعتين في كنيسة وستمنستر آبي- الجزء الرئيسي من حفل السبت، الذي تم خلاله تتويج الملك- 18.8 مليون شخص، بحسب البيانات التي قدمها مجلس أبحاث جمهور المذيعين في المملكة المتحدة (Barb).

وبلغ عدد المشاهدين ذروته مسجلا 20.4 مليون بعد منتصف النهار مباشرة، عندما ارتدى الملك تاجه، وفقا لـ(Barb)، الذي حلل أرقام الجمهور عبر 11 قناة وخدمة تلفزيونية.

واستحوذت BBC، على الحصة الأكبر، حتى الآن، حيث بلغت نسبة المشاهدة عبر قناتي BBC1 and 2 ذروتها حوالي 15 مليونا، وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الإذاعة العامة في المملكة المتحدة.

لكن الرقم الإجمالي للمشاهدة كان أقل بـ9 ملايين من الرقم المسجل في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب تقارير وسائل الإعلام البريطانية، بينما انخفض جمهور BBC، بنحو 5 ملايين من 20 مليونًا الذين شاهدوا قناة BBC1، خلال ذلك الحدث في سبتمر/أيلول الماضي.

وفي عام 1953، شاهد أكثر من 20 مليون شخص تتويج الملكة الراحلة، بحسب تقديرات تستند إلى استطلاعات أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت.

وتم وضع الكاميرات في كنيسة وستمنستر آبي للمرة الأولى لتغطية هذا التتويج، الذي وصفته BBC، بأنه أول حدث تلفزيوني جماهيري في المملكة المتحدة.

كما كان تتويج الملك تشارلز الثالث أيضا أقل مشاهدة، مقارنة بزفاف نجله الأكبر في عام 2011.

حيث اجتذب حفل زفاف الأمير وليام وكاثرين ميدلتون ذروة مشاهدة بلغت 20 مليونا على BBC، بنهاية الحفل في وستمنستر آبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.