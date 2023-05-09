كندا تطرد دبلوماسيا صينيا لقيامه بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"

(CNN)-- أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، طرد دبلوماسيا صينيا بعد مزاعم قيامه بـ"التدخل السياسي".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان: "قررت كندا اعتبار السيد تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وتم تحذير الدبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك، فسيتم إعادتهم إلى بلادهم".

وتابعت: "تم اتخاذ القرار بعد دراسة متأنية لجميع العوامل المؤثرة"، وذكرت: "نظل حازمين بشأن تصميمنا على أن الدفاع عن ديمقراطيتنا له أهمية قصوى".

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أنه تم استدعاء السفير الصيني تشاو وي الأسبوع الماضي للرد على مزاعم التدخل السياسي والترهيب، وزُعم أن النائب مايكل تشونغ استُهدف بمضايقته من قبل بكين.

وقالت جولي لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية أن كندا تدرس اتخاذ "إجراءات انتقامية ضد الصين، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك الطرد الدبلوماسي".

ووفقا لمصدر حكومي كندي، سيُجبر تشاو وي على المغادرة في غضون 5 أيام.