عمدة كييف: روسيا شنت أكبر هجوم بالمسيرات على أوكرانيا ليلة الاثنين

(CNN)-- وصف رئيس البلدية في العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، الاثنين، الهجمات التي شنتها روسيا بطائرات بدون طيار على أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم الاثنين بأنها "أكبر هجوم بالطائرات بدون طيار".

وقال كليتشكو، عبر تلغرام: "قمت بزيارة مبنى شاهق أصيب بشظايا طائرة روسية بدون طيار، الليلة الماضية، شن البرابرة أكبر هجوم بالطائرات بدون طيار، فقد تم إطلاق ما يقرب من 60 طائرة من طراز (شاهد)، واستهدف أكثر من نصفها كييف".

وأضاف: "36 طائرة بدون طيار استهدفت العاصمة لكن قوات الدفاع الجوي أسقطتها"، وتابع: "ومع ذلك، دمر حطام الطائرات بعض المرافق الاجتماعية ومبنى سكني شاهق في منطقة سفياتوشين".

وقال العمدة إن الهجوم بالطائرات بدون طيار أسفر عن إصابة 5 أشخاص في منطقتين بالمدينة، وقال الأطباء إنه لا يوجد خطر على حياتهم .

يذكر أن تصنيع طائرات "شاهد" بدون طيار يتم في إيران، وكثيرا ما تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.