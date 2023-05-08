(CNN)-- أُطلقت ثمانية صواريخ على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، ليل الأحد، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني، مضيفا أن "بعض الصواريخ لم تصل إلى أهدافها".

وقال في بيان: "في حوالي منتصف الليل، هاجم المحتلون الروس أوديسا أوبلاست بقاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3، وتم إطلاق ما مجموعه ثمانية صواريخ من منطقة رأس ترخانكوت (القرم المحتلة)".

كما تم تسجيل هجمات صاروخية روسية على مناطق كييف وخاركيف وخيرسون وميكولايف، وفقا للجيش الأوكراني.

وقال الجيش، الاثنين: "إضافة إلى ذلك، تم توثيق 61 غارة جوية، و52 هجوما للعدو على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان".

وذكرت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على تلغرام، أن روسيا أطلقت صواريخ طويلة المدى من طراز X-22 بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، ليلة الأحد.

وأصدرت قيادة العمليات الجنوبية بيانا، صباح الاثنين، قالت فيه إن الهجوم أثر على مستودع لشركة أغذية ومنطقة ترفيهية على البحر الأسود، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. وذكر البيان أن قوات الطوارئ تعمل في موقع الهجوم لاحتواء الحرائق.

وصاروخ X-22، المعروف أيضا باسم Kh-22، هو صاروخ قوي مصمم في الأصل لتدمير السفن الكبيرة، لكنه غير دقيق في كثير من الأحيان.

وفي الوقت نفسه، تم إجلاء 1679 شخصا من الخط الأمامي في زابوروجيا إلى أماكن إقامة مؤقتة، وفقًا لما قاله يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال رئيس إدارة المنطقة، الذي عينته روسيا، الاثنين.

وأوضح أن هناك 660 قاصرا تم إجلاؤهم أيضا، وقال باليتسكي إنه تم نقل 230 شخصا يعانون من مشاكل عصبية ومن أمراض نفسية شديدة من مناطق الخطوط الأمامية، وتم وضعهم تحت رعاية طبية على مدار الساعة في مواقع متخصصة بمنطقتي بريمورسكي وميليتوبول.