غارات روسيا على أوديسا.. ما بدائل أوكرانيا في ظل مخاوف من انهيار اتفاق الحبوب؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، "الإجراءات الحمائية" من الدول الأوروبية المجاورة، التي تحد من واردات الحبوب الأوكرانية، ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وتبنى الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إجراء مؤقتا يحظر تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أوكرانية المنشأ، إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بعد أن أثارت تلك الدول مخاوف بشأن تقويض المزارعين المحليين، بسبب الحبوب الأوكرانية الرخيصة.

وفي تصريحاته من كييف، جنبا إلى جنب مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، قال زيلينسكي: "لسوء الحظ، واجهنا مشاكل حيث كان ينبغي أن نستمر في رؤية علامات تضامن قوية، بما يتناسب مع التهديدات الموجودة، القاسية وحتى الوحشية اليوم، وهي التدابير الحمائية من جيراننا في زمن الحرب".

وأوضح: "أي قيود على صادراتنا الآن غير مقبولة تمامًا لأنها لا تقوينا جميعًا في أوروبا، بل تعزز قدرات المعتدي".

واستجابة لمخاوف زيلينسكي، وصفت فون دير لاين قضية الحبوب بأنها "وضع صعب"، وتعهدت بإنشاء "منصة تنسيق" مشتركة لجعل ما يسمى بـ"مسارات التضامن" في الاتحاد الأوروبي لصادرات الحبوب "تعمل بشكل كامل مرة أخرى".

وقالت إن "الأولوية العاجلة الآن، هي أن يتم نقل الحبوب بسلاسة وبأقل تكلفة ممكنة، خارج أوكرانيا باتجاه الاتحاد الأوروبي".