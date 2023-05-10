باكستان على حافة الهاوية بعد مواجهات أنصار عمران خان والجيش

كان يلوّح بيده قبل أن يسقط.. فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على عمران خان

إطلاق النار على عمران خان.. شاهد ما حدث في اللحظات التي تلت محاولة الاغتيال

(CNN)-- من المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام قاض، الأربعاء بتهم فساد متعددة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله بشكل دراماتيكي من قبل قوات شبه عسكرية بموجة تصعيد جديدة للمواجهة السياسية المستمرة منذ عام والتي وضعت البلد على حافة الهاوية.

تجمع أنصار خان وشرطة مكافحة الشغب خارج مقر الشرطة، الأربعاء، حيث قالت الشرطة إن جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق ستعقد فيه بدلاً من المحكمة وذلك "لإبقائه بعيدًا عن الجمهور"، في حين قال محامي خان، فيصل شودري بتصريح لشبكة CNN الأربعاء، إنه "لم يكن على اتصال" بموكله.

وتتوجه الأنظار إلى احتمال وقوع اشتباكات صاخبة بين الجيش القوي في البلاد وأنصار خان بعد اشتباكات دامية وغير مسبوقة، الثلاثاء، والتي شهدت اقتحام حشود غاضبة منازل أفراد بالجيش وتخريبها.

وعلق الزميل في مركز ويلسون بواشنطن، سيد باقر سجاد، إنه ورغم تعرض القادة الباكستانيين السابقين للاعتقال، وتحدي السياسيين في الماضي لهيمنة الجيش، إلا أن الدعم العام الكبير لخان جعل هذا الوضع الحالي "فريدًا"

وتابع قائلا إن "المخاطر التي تواجهها باكستان في هذا الوضع عديدة"، لافتا إلى أنه "تم تحدي صورة الجيش كقوة موحدة وحارسة للدولة بشكل خطير، مما أدى إلى فقدان ثقة الجمهور في المؤسسة العسكرية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي".