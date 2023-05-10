ترامب يعلق على إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

(CNN) -- أدانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، وأمرت الهيئة ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول كتعويض عن تشهيره بها.

وفي المقابل، قال ترامب، عبر مقاطع فيديو نشرها عبر منصته "تروث سوشال": "ما الذي يمكن أن تتوقعه من قاض يكره ترامب، عينه كلينتون، والذي بذل قصارى جهده للتأكد من أن نتيجة هذه المحاكمة كانت سلبية بقدر ما يمكن أن تكون؟ والتحدث إلى هيئة محلفين والسيطرة عليها من منطقة مناهضة لترامب، والتي ربما تكون أسوأ مكان في الولايات المتحدة بالنسبة لي للحصول على محاكمة عادلة".

وأضاف: "سنقوم باستئناف ضد هذا الحكم، إنه وصمة عار، أنا لا أعرف حتى من هي هذه المرأة، وليس لدي أي فكرة عن هويتها ومن أين أتت".

وتابع: "هذه مطاردة سياسية، وبطريقة ما، سيتعين علينا محاربة هذه الأشياء. لا يمكننا أن ندع بلدنا يذهب إلى هذه الهاوية، هذا أمر مخز، وكانت هذه محاكمة غير عادلة".