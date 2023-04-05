دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باتت لائحة الاتهام التاريخية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، متاحة بشكل علني حاليًا، فيما يرجح أن تُعقد جلسة الاستماع الثانية في القضية في نهايات العام الجاري أو في أوائل عام 2024.

زعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية، بما في ذلك دفع مبلغ غير قانوني قدره 130 ألف دولار أمر به المدعى عليه لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016.

تضم لائحة الاتهام 34 تهمة جنائية، دفع ترامب ببرائته منها. وتتألف من 16 صفحة.

وتزعم لائحة الاتهام أن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيًا "للترويج لترشيحه".

تزعم لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب أن الرئيس السابق متورط في "مؤامرة غير قانونية" لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

في بيان للوقائع المؤيدة للائحة الاتهام، قال المدعون إن طرفين مشاركين في ذلك "اعترفا بالفعل بارتكاب سلوك غير قانوني فيما يتعلق بالمخطط". وهذان الطرفان هما محامي ترامب السابق مايكل كوهين الموصوف في بيان الوقائع بـ "المحامي أ"، ومؤسسة أمريكان ميديا إنك (AMI)، صاحبة صحيفة "ناشيونال إنكويرر".

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، شكر ترامب بشكل خاص ديفيد بيكر الرئيس التنفيذي لشركة AMI آنذاك على "معالجة" القصص البذيئة التي ظهرت في الأسابيع التي سبقت الإدلاء بالأصوات، وفقًا للائحة الاتهام.

"بين يوم الانتخابات ويوم التنصيب، خلال فترة انتقال المدعى عليه إلى منصبه كرئيس، التقى المدعى عليه مع الرئيس التنفيذي لشركة AMI بشكل خاص في برج ترامب في مانهاتن"، حسبما جاء في لائحة الاتهام، في إشارة إلى بيكر.

شكر ترامب بيكر على "تعامله" مع ادعاءات زميلته في مجلة "بلاي بوي" كارين مكدوغال وقصة من بواب برج ترامب العالمي السابق الذي ادعى أنه على علم بعلاقة مزعومة بين ترامب ومدبرة منزل سابقة نتج عنها طفل. كما دعا بيكر لحضور حفل تنصيب عام 2017.

في صيف عام 2017، وفقًا للائحة الاتهام، دعا ترامب أيضًا بيكر إلى البيت الأبيض لتناول عشاء "لشكره على مساعدته خلال الحملة".

تنبع التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في المدفوعات، التي تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، للنساء اللائي زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وهو ما ينفيه.

كما قال ممثلو الادعاء، الثلاثاء، إنهم يعتزمون أن تكون الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز شاهدًة في القضية ضد الرئيس السابق.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال محاموه إنهم سيكافحون لإسقاط التهم.

وفي مؤتمر صحفي عقب استدعاء ترامب لمحكمة مانهاتن، الثلاثاء، قال المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج: "بموجب قانون ولاية نيويورك، يعتبر تزوير السجلات التجارية بقصد الاحتيال وقصد إخفاء جريمة أخرى. هذا هو بالضبط ما تدور حوله هذه القضية: 34 إفادة كاذبة تم الإدلاء بها للتغطية على جرائم أخرى. هذه جرائم جنائية في ولاية نيويورك".

وقال براغ: "بغض النظر عن من تكون، لا يمكننا ولن نطبيع السلوك الإجرامي الخطير".

بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، أقلعت طائرة الرئيس الأمريكي السابق من مطار لاغوارديا في نيويورك، مساء الثلاثاء، عائدًا إلى مقر إقامته في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يدلي بتصريحات في وقت لاحق الليلة.