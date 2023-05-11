بايدن يوجه سؤالا للأمريكيين تعليقا على تصريحات ترامب لـCNN

(CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، سؤالا للأمريكيين، وذلك في أول تعليق له على تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب ، في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016.

وقال بايدن، عبر تويتر: "هل تريدون أربع سنوات أخرى من ذلك؟"، ودعا لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.

كان ترامب قال، خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning"، إنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024 إذا كانت "انتخابات نزيهة".

وأجاب ترامب على سؤال المذيعة عما إذا كان سيقبل النتائج بصرف النظر عن النتيجة: "إذا كانت انتخابات نزيهة سأفعل".

ويأتي ذلك بعد أن كرر الرئيس الأمريكي السابق مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 تم تزويرها، ورفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية، ثم انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاء اللقاء الجماهيري في الوقت الذي يواجه فيه ترامب لائحة اتهام في نيويورك، وتحقيقات في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ، والتعامل مع الوثائق السرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو والتهم المحتملة من التحقيق في الجهود المبذولة لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت بولاية جورجيا في 2020، فيما قال ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيواصل حملته بصرف النظر عن أي تهم جنائية يواجهها.