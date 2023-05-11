بـ6 نقاط.. أبرز ما قاله ترامب بلقاء CNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أن حملته الانتخابية الثالثة بسباق الرئاسة إلى البيت الأبيض 2024 ستكون إلى حد كبير مثل الحملتين السابقتين في العامين 2016 و2020.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 5 نقاط بالتصريحات التي أدلى بها ترامب خلال اللقاء مع CNN:

1- حول موضوع الطاقة وأسعار الوقود، قال ترامب: "كنا مستقلين في مجال الطاقة وسنكون قريباً من المهيمنين بقطاع الطاقة، لم يفعل أحد من قبل ما فعلته، انخفض النفط.. كنا سنصبح أكبر من روسيا والمملكة العربية السعودية معا وضعف ذلك".

2- رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2020، مكررا مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

3- كرر ترامب مزاعم كاذبة بشأن تصرفاته خلال أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ملقيا اللوم على رئيسة مجلس النواب حينها، نانسي بيلوسي، من بين آخرين، قائلاً إنهم "مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية".

4- علق ترامب على إدانته من قبل هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، نافيا معرفته بالصحفية، وسخر منها.

5- رد ترامب على سؤال حول من يريد أن يفوز بالحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة.. أنظر إلى الأمر من ناحية تسوية الوضع لوقف قتل كل هؤلاء الناس"، وعند تكرار السؤال رد ترامب بأنه سيتمكن من إيجاد حل "في غضون 24 ساعة".

6- اقترح ترامب عودة سياسة الهجرة الخاصة بفصل عائلات المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية، قائلا: "عندما تقول لعائلة أنك إذا أتيت فسنقوم بتفريقكم، لن يأتوا".